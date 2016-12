F1, Petronas dietro i successi Mercedes

8 settembre 2015

Dopo il trionfo di Hamilton a Monza, abbiamo intervistato il Chief Operating Officer di Petronas, Eric Holthusen. In una stagione in cui Mercedes Petronas si è aggiudicata 10 successi (7 per Hamilton, 3 per Rosberg) in 12 gare, sono molti i motivi di soddisfazione per una partnership destinata a durare nel tempo.