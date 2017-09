F1, Perez: il rinnovo con la Force India è ufficiale

17 settembre 2017

Sergio Perez ha rinnovato il contratto con la Force India . Il pilota messicano rimarrà anche nella prossima stagione nella scuderia angloindiana ed è stato lo stesso team ad annunciarlo con un tweet sul profilo ufficiale. Continua quindi l'avventura per l'ex seconda guida della McLaren , che dal 2014 corre per la squadra del magnate indiano Vijay Mallya sponsorizzata dal gruppo finanziario Sahara India Pariwar.

Sarà quindi il quinto anno consecutivo con la Force India per Checo che in questa stagione ha finora conquistato 58 punti e raggiunto un quarto posto nel Gran Premio di Spagna come migliore risultato, precedendo il compagno di scuderia Esteban Ocon, che lo affiancherà anche nel 2018. La conferma è proprio nel tweet delle Pink Panthers, soprannome che deriva per la particolare livrea rosa sfoggiata quest'anno dalle monoposto VJM10 della Force India.





With a contract extension for @SChecoPerez, we will field an unchanged driver line-up in 2018. Read the full story: https://t.co/Yvr29hhK7e pic.twitter.com/x9FHA6e6J2 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 17 settembre 2017

Estoy muy contento de confirmar que el 2018 seguimos con @forceindiaf1! Vamos por más éxitos! I'm very happy to announce that I'll continue driving for Sahara Force India in 2018! Let's go for more success! Un post condiviso da Checo Pérez (@schecoperez) in data: 17 Set 2017 alle ore 02:26 PDT

Poco dopo Perez ha espresso la sua soddisfazione in un post su Instagram corredato da una serie di foto che ricordano i podi ottenuti dal 27enne negli ultimi quattro anni: Bahrain 2014, Russia 2015, Monaco e Azerbaigian 2016