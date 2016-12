F1, pace Hamilton: "Ho fiducia nella Mercedes"

6 ottobre 2016

È un Hamilton divertito davanti allo smartphone e alle prese con Snapchat (per sua stessa ammissione) quello che si presenta davanti ai giornalisti. Il campione del mondo diventa serio quando si parla del presunto “complotto”: “I miei fan ci pensano? Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole – ha aggiunto – devo togliermi questo pensiero dalla testa ma sicuramente era tanto che non vivevo stagioni così complicate dal punto di vista dell’affidabilità”.



È certamente più sereno Alonso, reduce dall’ottima partenza e dal settimo posto malese: “Abbiamo risolto i problemi di affidabilità e stiamo tornando competitivi, è stato fatto un passo in avanti – ha dichiarato il driver McLaren-Honda – l’anno prossimo vogliamo farne un altro e lottare per posizioni migliori e per il podio”. C’è tempo anche per una battuta sulla Ferrari, la sua ex scuderia: “Ci sono stati tanti cambiamenti negli ultimi anni, auguro sempre il meglio alla Rossa e spero possa migliorare”.



A margine della conferenza stampa sono arrivate anche le parole di Nico Rosberg: “In Malesia non è stata una grande domenica per noi, nonostante la questione punti e classifica sia girata bene per me – ha spiegato il leader del Mondiale – in ogni caso non guardo la graduatoria e ora penso solo a Suzuka, qui hanno vinto tutte le leggende della F1 e sarebbe un onore per me aggiungere il mio nome a quella lista”.