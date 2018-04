F1, operato il meccanico Ferrari investito da Raikkonen: "Grazie a tutti"

9 aprile 2018

"L'operazione è andata bene. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno chiesto di me e si sono preoccupate. Solo un grande GRAZIE". Francesco Cigarini, il meccanico Ferrari investito da Kimi Raikkonen durante il suo secondo pit-stop nel corso del 35° giro del GP del Bahrain, rassicura tutti sulle sue condizioni con un post su Instagram in cui appare sorridente sul letto dell'ospedale di Manama dopo l'intervento in seguito alla frattura di tibia e perone.