F1, oltre due GP per Vettel con le Pirelli 2017

7 settembre 2016

Seconda giornata di test per la Ferrari, che a Barcellona ha portato avanti lo sviluppo degli pneumatici Pirelli in versione 2017. Dopo l'apertura con Raikkonen, è toccato a Sebastian Vettel prendere il volante di una Rossa modificata per simulare i prossimi livelli di carico aerodinamico. Il tedesco ha percorso oltre due GP, compiendo un totale di 156 giri. A Le Castellet, invece, ancora in pista la Mercedes col collaudatore Pascal Wehrlein (89 giri).