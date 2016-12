F1, Ocon correrà con la Force India

10 novembre 2016

Per Ocon, 20 anni, si tratta di un ritorno: "Sono veramente felice di diventare pilota del team Force India. Ho già fatto dei test con il team nella passata stagione e non vedo l'ora di tornare a lavorare con i ragazzi di Silverstone ancora una volta. Sono ancora relativamente nuovo in F.1 ma la mezza stagione che ho fatto assieme alla Manor Racing mi ha conferito una buona dose d'esperienza e mi sento pronto per affrontare al meglio questa nuova opportunità. I prossimi mesi saranno dedicati a preparare questa nuova sfida per cercare di portare al team i risultati che si attendono da me. Voglio ringraziare tutti in Mano, specialmente Mercedes-benz per avermi supportato e per avere creduto in me. Non vedo l'ora che arrivi in 2017 per poter affrontare la mia prima intera stagione in F1".



Anche Vijay Mallya, proprietario della Force India, ha commentato l'ingaggio di Ocon: "È davvero un piacere dare il benvenuto a Esteban, che è il nostro nuovo pilota titolare per il 2017. È un talento eccezionale e lo ha dimostrato. Abbiamo seguito la sua crescita anno dopo anno e non abbiamo dubbi che potrà sbocciare nel nostro team. Esteban ha corso con noi nei test dell'anno passato e le sue performance ci hanno convinto".