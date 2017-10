F1, numeri e record del trionfo di Hamilton

Quarto titolo mondiale per Hamilton , quarto titolo costruttori consecutivo per la Mercedes, a riprova di un dominio totale della scuderia di Brackley da quando sono stati introdotti i V6 turbo-ibridi nel 2014. Sebastian Vettel e la Ferrari sono sembrati a lungo in grado di interrompere il regno anglo-tedesco, ma poi si sono persi sul più bello, spianando la strada a Lewis in una stagione comunque storica per lui.

Hamilton è diventato il terzo pilota nella storia della Formula 1 a conquistare quattro campionati mondiali, raggiungendo Alain Prost e, ironia della sorte, proprio Sebastian Vettel. Il britannico, nel 2017, ha anche consolidato il secondo posto nella classifica all-time per numero di GP vinti in carriera, a quota 62. Michael Schumacher resta inarrivabile sia per titoli conquistati (7), sia per GP vinti (91), ma nella sua eccezionale annata Lewis è riuscito a togliersi la soddisfazione di sottrarre al leggendario pilota tedesco lo scettro di miglior poleman di tutti i tempi: sono 72 (per ora) le pole position centrate da Hamilton, contro le 68 di Schumi. Migliorato anche il record assoluto di partenze in prima fila: 117 quelle centrate dal britannico, contro le 116 di Michael.



La carriera del britannico in F1 comincia nel 2007 a bordo di una McLaren, con un titolo sfiorato (e in parte regalato a Raikkonen) già nella stagione da rookie. Il primo trionfo, in ogni caso, si fa attendere solo un anno: nel 2008 Lewis diventa il più giovane campione del mondo della storia (record poi migliorato da Vettel), ai danni della Ferrari di Felipe Massa. Nell’epoca del dominio Red Bull e dei 4 titoli consecutivi di Seb, Hamilton è costretto a giocare un po’ la parte della comparsa, prima di tornare sul tetto del mondo nel 2014 e nel 2015, quando la Mercedes gli mette a disposizione una vettura praticamente inavvicinabile per chiunque. Un titolo perso per 5 punti a favore di Rosberg nel 2016 e infine il ritorno al tripudio.