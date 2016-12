F1, niente ritiro per Button: anche nel 2016 con la McLaren

1 ottobre 2015

Niente ritiro per Jenson Button, nel 2016 continuerà a correre con la McLaren-Honda. E' arrivato l'annuncio ufficiale del team di Woking e il pilota inglese ha spiegato: "E' vero che ho pensato al ritiro, ma poi ho parlato con Ron Dennis e sono stato convinto a continuare: sono molto contento. In questo anno abbiamo avuto tante difficoltà, ma sono fiducioso perché c'è un grande progetto. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione".