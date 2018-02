F1, neve e pioggia a Barcellona: Alonso il temerario

28 febbraio 2018

La neve al mattino, la pioggia al pomerigg: il terzo giorno di test di Formula 1 a Barcellona è stato condizionato dal maltempo. Pitlane aperta alle 12, ma sono stati pochi i piloti a scendere in pista: Alonso il più temerario con 11 giri (2:18.545). Timido tentativo per Ricciardo che è anche finito lungo nella ghiaia. Solo un giro per Ericsson, Kubica e Hartley. Non sono mai usciti dai box Raikkonen (Ferrari), Bottas ed Hamilton con la Mercedes.

Una giornata persa, l'unico a segnare un tempo cronometrato è stato Fernando Alonso e i big hanno scelto di non scendere in pista per non rischiare danni inutili. Domani è in programma l'ultima giornata di test e le previsioni, però, danno ancora pioggia. Toccherà a Sebastian Vettel guidare la Ferrari e Raikkonen starà ancora a guardare.