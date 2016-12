F1, Monza: Hamilton continua a volare

3 settembre 2016

Prova di forza incredibile della Mercedes che sembra aver completamente dimenticato i tentennamenti del sabato di Spa. Una settimana fa la Ferrari si era portata a un decimo e mezzo nel giro veloce, a Monza Vettel deve ingoiare per ora un pesante +0.938. La scuderia tedesca sembra anche aver beneficiato dell'abbassamento della pressione degli pneumatici concesso dalla FIA, quella pressione che aveva fatto un po' soffrire Nico e Lewis in Belgio. La Ferrari dal canto suo non sfigura perché riesce a mettersi alle spalle senza problemi tutti gli altri concorrenti. Seb, che a Monza ha già vinto tre volte, sembra tornato più in palla del compagno Kimi (+1.141) che sul circuito italiano non ha mai trionfato. Le rosse non hanno abbassato di tanto i tempi di ieri (3/4 decimi), ma i due piloti si sono detti comunque soddisfatti del lavoro fatto sulla macchina tra venerdì e sabato.



E' vero, i tempi della Mercedes fanno paura, Hamilton e Rosberg sembrano addirittura poter battere le Ferrari in qualifica anche con gomma meno prestazionale (soft). Ma non è ancora finita, compito dei piloti in rosso ora è quello di assicurarsi tutta la seconda fila e provare una partenza aggressiva allo start. Ricciardo (+1.701) e Verstappen (+1.732) sembrano questa volta in difficoltà in una pista in cui il motore conta più di ogni altro elemento. Le Williams per ora sono davanti alle Red Bull, ma Bottas e Massa hanno siglato il loro tempo a fine turno con pista più gommata.