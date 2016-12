F1, Monza: avvertimento della Fia a Verstappen

3 settembre 2016

Dopo le controverse manovre con cui ha difeso la posizione in pista durante il Gp del Belgio di domenica scorsa, Max Verstappen ha ricevuto a Monza un'ammonizione da parte del direttore di corsa della Fia, Charlie Whiting . Lo ha raccontato il team manager della Red Bull Christian Horner . "Charlie ha voluto mostrargli un replay di Spa. E' stato un amichevole avvertimento". Insomma, una tirata d'orecchie perché certi episodi non capitino più.

Horner ha poi aggiunto: "Un avvertimento per dire quella sara una bandiera bianca e nera, ossia l'avvertimento per comportamento non sportivo che può portare a sanzioni". Tutte cose, che in realtà, Verstappen conosce benissimo (essendo ovviamente consapevole del regolamento), ma d'ora in avanti nessuna interpretazione personale delle norme.