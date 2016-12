F1, Montreal: duello Hamilton-Vettel

10 giugno 2016

In Formula1 Lewis Hamilton chiude la seconda sessione di prove libere a Montreal ancora in testa. Nel GP del Canada il britannico è il grande favorito, ma c'è un Sebastian Vettel (+0.257) in splendida forma che lo minaccia da vicino con la sua Ferrari. Nico Rosberg (+0.526) non riesce a tenere il ritmo dei primi due e finisce terzo. Delude l'altra Rossa del finlandese Kimi Raikkonen che chiude con l'ottavo tempo e un secondo di ritardo.

Gli aggiornamenti sul turbo e sulle sospensioni presentati dalla Ferrari pagano subito i dividendi in Canada. Un circuito con grandi frenate e grandi accelerazioni dove la power unit conta tanto. Hamilton gira in grande fiducia su un tracciato in cui ha vinto quattro volte, ma sicuramente non si aspettava un Vettel così vicino. Nico Rosberg, con ormai il rinnovo in tasca fino al 2018, non si è ancora ripreso dagli ultimi due deludenti weekend ed esce battuto nel confronto del venerdì. Ancora peggio è andata a Kimi Raikkonen, troppo più lento di Vettel nella prima giornata di prove libere. Sabato sarà il giorno della verità per la scuderia di Maranello, perché dovrà finalmente confermare gli ottimi tempi delle libere anche in qualifica. In una pista di motore, le Red Bull rappresentano la terza forza. Max Verstappen (4° a +0.944) sigla praticamente lo stesso tempo del compagno di squadra Ricciardo (5° a +0.956). Un weekend tutto da seguire perché sabato si alzeranno le temperature, mentre per la gara è prevista pioggia.