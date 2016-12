F1: Montezemolo, stoccata alla Ferrari

21 ottobre 2016

Luca di Montezemolo è intervenuto sul momento della Ferrari e sulla presunta crisi con Vettel. Schierandosi con il tedesco. "In F1 devi avere l'umiltà di sapere che non si può vincere dall'oggi al domani. Se non sei sicuro di esserne in grado, non dovresti dire che vincerai. Seb? E' importante avere un pilota che sia positivo nei momenti difficili. Ha mostrato dall'inizio che ha la Ferrari nel cuore", ha detto l'ex presidente a Rtl.