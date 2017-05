F1 Monaco, Vettel non si sbilancia: "Tempi ottimi, ma anche altri li faranno..."

25 maggio 2017

Vettel, forse, fa un po' di pretattica, ma preferisce mantenere il profilo basso e la concetrazione al massimo: "In mattinata ero troppo scatenato e ho esagerato un po', andando anche a toccare le barriere. Vediamo come andrà sabato, sicuramente saranno in molti a fare questi tempi, ma per ora va bene così, sono molto contento. Era importante prendere il ritmo. Per quanto riguarda la gara non è facile giudicare, qui c'è sempre molto traffico quindi fare delle simulazioni non è semplice, ma penso che sia io che Kimi abbiamo un buon passo".



Gli dà ragione Raikkonen: "Devo migliorare qualcosa sul giro secco, provare semplicemente ad andare più veloce. In ogni caso siamo andati sempre più forte, giro dopo giro. Sul long run ho avuto davvero ottime sensazioni".