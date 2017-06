F1 Monaco, Vettel: "Gara incredibile!"

28 maggio 2017

Sebastian Vettel non nasconde l'entusiasmo dopo il successo della sua Ferrari nel GP di Monaco: "È stata una gara incredibile - ha detto il tedesco - davvero intensa. Il team ha fatto un lavoro eccezionale. Finire davanti a Raikkonen? Nulla di pianificato, ho solo spinto tantissimo dopo la sosta perché sapevo che era l'unica possibilità di vincere e così è andata. Ora festeggiamo e divertiamoci, poi pensiamo alla gara del Canada".

Vettel prova a spiegare così la sua gara, in particolare la situazione che lo ha portato a sopravanzare il compagno di team, che partiva dalla pole position: "Speravo di partire forte all'avvio, ma Kimi è scattato fortissimo e non sono riuscito a sorpassarlo. Poi abbiamo avuto un momento di difficoltà, con le gomme che scivolavano e Bottas che si avvicinava molto. Ho spinto tantissimo dopo la sosta perché sapevo che era l'unica possibilità di rimanere davanti a Raikkonen e vincere, così è andata. Lavoro fantastico del team. Non c'è stato nulla di pianificato, ho solo approfittato di una finestra che si è aperta al momento del pit-stop".