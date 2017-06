F1 Monaco, Raikkonen: "Sensazione non bella, volevo vincere"

28 maggio 2017

Kimi Raikkonen assapora la possibilità di ritrovare un successo che gli mancava da oltre quattro anni, ma alla fine deve accontentarsi del secondo posto e la delusione è tanta: "È un buon risultato, fantastico per il team. Ma non è una bella sensazione per me. Volevo qualcosa in più, volevo vincere. Devo ancora rivedere la gara, ma sicuramente non è stato il massimo rientrare dietro a un doppiato dopo un pit-stop. Ci riproveremo comunque".