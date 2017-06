F1 Monaco, Hamilton: "Weekend terribile"

28 maggio 2017

Lewis Hamilton non può certo essere soddisfatto del settimo posto nel GP di Monaco, ma prova a pensare positivo visti i sei punti conquistati partendo dalla tredicesima posizione: "È stato un weekend terribile. La macchina si è comportata in maniera davvero bizzarra per tutto il fine settimana, ma alla fine sono arrivati sei punti e posso essere contento. Ora proveremo ad approfittare di altri circuiti in cui andiamo meglio".

Lewis prova a spiegare le sensazioni della domenica di Montecarlo: "È stato un risultato davvero insolito per me su questa pista. Sono arrivato alla gara davvero giù di morale dopo il 14° tempo in qualifica (è poi partito 13° per la penalizzazione a Button, ndr). Il team mi aveva detto che con una buona strategia avrei potuto lottare per il decimo posto, ma io ho preso sei punti quindi posso essere contento almeno per quello. Abbiamo avuto davvero grossi problemi di stabilità e di tenuta delle gomme, anche oggi".



Grandi sorrisi invece per Daniel Ricciardo, terzo al traguardo: "Sono molto piu' felice rispetto a ieri, oggi ho avuto la mia opportunita' quando Max è andato ai box e sono riuscito a fare dei bei tempi. Bottas nel finale ha provato a prendermi l'interno e ho dovuto allargare, c'è stato un piccolo contatto. Non è stato un bel momento ma sono riuscito a restare in pista".