F1 Monaco, Hamilton amaro: "Il mio weekend finisce qui"

27 maggio 2017

Lewis Hamilton è confuso e amareggiato dopo il disastro delle qualifiche di Montecarlo, chiuse col 14° tempo: "La macchina non andava - ha spiegato il pilota Mercedes - Sembrava quasi che ci fosse qualcosa di rotto e le gomme non funzionavano a dovere. Direi che per quanto mi riguarda il weekend è finito, proverò almeno ad andare a punti". Più fiducioso il compagno di team Valtteri Bottas , che scatterà terzo: "In gara tutto può succedere".

È un Lewis Hamilton totalmente scoraggiato quello che si presenta ai microfoni dopo le qualifiche del GP di Monaco: "Non mi piace parlare di sfortuna, ma non so davvero cosa sia successo. Non riesco a capire, la macchina non andava e le gomme non funzionavano a dovere. Non pensavo di poter entrare nei primi 5, ma ora non sono neanche nei primi 10. Ero sempre in lotta con la vettura, sembrava ci fosse qualcosa di rotto. Direi che il weekend è finito per me, proverò almeno ad andare a punti".



Ammette qualche difficoltà sulla sua Mercedes anche Valtteri Bottas, che però è lì, vicinissimo alle due Ferrari: "È stato un weekend piuttosto complicato per noi. Siamo partiti bene nelle Libere 1, poi abbiamo fatto dei cambiamenti che ci hanno fatto perdere tempo. La Ferrari è sembrata sempre davanti, le loro macchine sembrano più facili da guidare. Comunque in gara tutto può succedere".