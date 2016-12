F1, mistero risolto: la Lotus è arrivata ad Abu Dhabi

26 novembre 2015

La Lotus, comunque, non è del tutto estranea a queste situazioni: in Ungheria il team aveva ricevuto dalla Pirelli i set di pneumatici solo il venerdì mattina; in Giappone alcune delle merci non erano arrivate fino al giovedì pomeriggio, e in Brasile, due settimane fa, agenti di polizia hanno sorvegliato e blindato i box a causa di un ennesimo ritardo nei pagamenti.



Ecco perché l'assenza del materiale Lotus durante tutta la giornata di ieri, e la foto pubblicata da Grosjean in spiaggia mentre prendeva la tintarella, avevano messo in dubbio la partecipazione del team al Gran Premio di Abu Dhabi. Questa mattina, però, la squadra è arrivata a Yas Marina: subito su Twitter l'immagine dei tifosi sulla pitlane e le immagini di Grosjean mentre rilascia un'intervista.