F1, Mick Schumacher sulla Benetton di papà Michael

23 agosto 2017

Il figlio adolescente di Michael Schumacher, Mick, in occasione del Gran Prempio del Belgio a Spa-Francorchamps effettuerà una serie di giri dimostrativi sulla Benetton del 1994, la B194, per celebrare i 25 anni dalla prima vittoria in Formula 1 del padre. Sabine Kehm, manager sia del padre che del figlio e portavoce della famiglia, ha detto alla Reuters che il 18enne Mick scenderà in pista domenica prima del via al Gran Premio. Schumacher, sette volte campione del Mondo e in coma dal 2013 dopo un incidente sugli sci in Francia, ha vinto la sua prima delle 91 gare di Formula 1 il 30 agosto del 1992 sulla pista belga una delle sue favorite. Il figlio Mick Schumacher si sta facendo strada nelle serie minori ed è attualmente impegnato nella Formula 3 europea.