F1, Messico: Vettel vola nel venerdì di libere

28 ottobre 2016

Sebastian Vettel riaccende un lumicino di speranza nel cuore indurito dei ferraristi. Grande prima giornata di libere del tedesco che dopo aver chiuso a meno di un decimo da Hamilton nelle libere 1, riesce a stampare il giro più veloce nel secondo turno. Anche Kimi Raikkonen si difende molto bene e chiude a pochissimi millesimi dal leader del campionato. Il primo avversario di SuperSeb è Lewis Hamilton che continua la sua serie positiva davanti al compagno di squadra Rosberg. Sette decimi rifilati nella mattina e altri quattro nel pomeriggio per tenere vivo il duello mondiale. Il tedesco per la prima volta ha un match point per vincere il Mondiale e per la prima volta sembra subire la pressione del suo possibile primo titolo in carriera. Anche la Red Bull prende una bella paga da Vettel, Ricciardo (+0.658) dice che la sua squadra ha ancora qualcosa nel taschino, ma domani sarà tutto da dimostrare. Pure Max Verstappen è a dir poco deludente, battuto perfino da Nico Hulkenberg che ha girato con gomma meno prestazionale, la gialla. La scuderia bibitara deve guardarsi anche le spalle perché a soli 10 millesimi dal giovane olandese c'è la Williams di Valtteri Bottas.