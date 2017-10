F1 Messico, Vettel: "Un altro venerdì non al 100%..."

27 ottobre 2017

Sebastian Vettel non è pienamente soddisfatto del suo venerdì di libere del GP del Messico, chiuso con il quarto tempo in FP2 dopo un piccolo guaio tecnico che lo ha tenuto ai box per un po': "Abbiamo avuto un altro venerdì che non è andato al 100%. C'è stato un problema con l'estintore e mi sono dovuto fermare, perdendo tempo. Il passo gara? Non è male, qui sarà importante provare a mettersi subito al comando e non rimanere bloccati dietro il gruppo".