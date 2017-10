F1 Messico, Vettel: "Ferrari, che numero!"

28 ottobre 2017

Seb ha raccontato così le sue qualifiche: "L'asfalto era davvero scivoloso, era molto facile sbagliare. Max era andato 4 decimi più veloce di chiunque e non credevo di poterlo raggiungere. Poi però ho fatto un primo settore pazzesco e sono riuscito a costruire la pole su quelle basi. La pole è importante, ma vedremo come andrà in gara...Il mondiale? La situazione non è più sotto il mio controllo, dipende tutto da Lewis. Noi proveremo a fare una grande gara e ad ottenere il risultato che la Ferrari merita".