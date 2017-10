F1 Messico, Libere 2: Ricciardo teme le Mercedes

27 ottobre 2017

Il miglior tempo nelle libere 2 del Gp del Messico non lascia tranquillo Daniel Ricciardo . "Mercedes ne ha ancora di più, in qualifica ne hanno sempre di più quindi servirà trovare ancora qualcosina - ha spiegato il pilota della Red Bull -. Però è stata una giornata positiva, speriamo continui così". Gli fa eco il compagno di squadra Max Verstappen : "In qualifica sarà dura, ma in gara possiamo avere un ottimo passo ".

Entrambi i piloti Red Bull, dunque, sembrano temere le Mercedes per la pole, ma sembrano ottimisti per la gara. "Il degrado gomme non è semplice da identificare, qualcuno farà una sosta, qualcun altro due", ha precisato Ricciardo. "Abbiamo provato una serie di parti nuove per l'anno prossimo in mattinata, quindi l'assetto non era ottimale - ha spiegato Verstappen -. Nel pomeriggio è andata meglio. La velocità c'è, la macchina promette bene per questo weekend".