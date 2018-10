F1 Messico, le Red Bull spaventano tutti nelle Libere 2

26/10/2018 di DANIELE PEZZINI

Un venerdì tutt'altro che ordinario, che ha restituito delle gerarchie totalmente imprevedibili alla vigilia del weekend messicano. Le Red Bull di Verstappen e Ricciardo volano, Ferrari e Mercedes arrancano e a fare la voce grossa nelle primissime posizioni compaiono a sorpresa anche le Renault. Una classifica dei tempi mai vista prima, che può far pensare a una qualifica davvero spettacolare, al netto delle mappature di motore decisamente più spinte che Rosse e Frecce d'Argento sfodereranno in qualifica.



I tempi della FP2, anche a causa del gran caldo, sono stati nel complesso più alti di quelli della mattinata, ma ciò che ha veramente stupito sono stati i distacchi: Vettel si è preso un secondo e due, chiudendo alle spalle della Renault di Sainz (anche se solo per un millesimo), Hamilton quasi un secondo e quattro, accodandosi a quella di Hulkenberg e persino alla Toro Rosso di un ispirato Hartley. Il britannico ha chiuso il venerdì in settima piazza, esattamente il risultato che gli basterebbe in gara per laurearsi campione del mondo per la quinta volta.



Red Bull devastante in assetto da qualifica, dunque, ma anche in fase di simulazione del passo gara i due "torelli" hanno ben impressionato, dimostrando di saper conservare meglio le hypersoft rispetto alle scuderie rivali, che hanno sofferto molto con la gomma più morbida. Decisamente più livellate le prestazioni con supersoft, che a questo punto può diventare preziosissima per Ferrari e Mercedes nell'ottica di una gara che si preannuncia tiratissima. L'unico grattacapo per la scuderia austriaca è arrivato proprio a fine turno, con la monoposto di Verstappen che si è improvvisamente spenta lasciando supporre un problema elettrico che non dovrebbe causare guai per il sabato.