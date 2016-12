F1, Messico: Hamilton martella, Rosberg sonnecchia

28 ottobre 2016

Lewis Hamilton continua il suo momento positivo e chiude le libere 1 in testa sul circuito messicano. Dietro di lui non c'è Rosberg, ma i sorprendenti Sebastian Vettel (+0.079) e Kimi Raikkonen (+0.158). Il tedesco della Mercedes se la prende invece comoda e chiude la sessione solo settimo. Qualche problema anche per le due Red Bull con Daniel Ricciardo ottavo e Max Verstappen addirittura quattordicesimo. Bene Sergio Perez (4°).