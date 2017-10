F1 Messico, Hamilton: "Bravo Seb, ma in gara andremo forte"

28 ottobre 2017

Lewis Hamilton non fa drammi dopo il terzo posto ottenuto al termine delle qualifiche del GP del Messico: "Devo fare i complimenti a Sebastian per il suo risultato, questo weekend è stato difficile ed era impossibile avvicinarmi di più - ha detto il pilota Mercedes, a cui comunque basterà il 5° posto in gara per laurearsi campione del mondo - In gara comunque il nostro passo è decisamente migliore e potremo andare forte, non sono preoccupato".

Lewis ha ammesso che la sua W08 non è sempre stata impeccabile quest'anno e al circuito Hermanos Rodriguez la situazione, finora, non è stata delle più agevoli per lui: "Abbiamo avuto dei piccoli problemi alla macchina quest'anna e in alcuni circuiti si evidenziano molto. Qui non è stato come a Singapore, ma comunque qualcosa che non andava al 100% c'era. Loro hanno fatto un lavoro sicuramente migliore".



Decisamente seccato Max Verstappen, che ha a lungo accarezzato il sogno di diventare il più giovane poleman della storia della F1: "Sono molto infastidito - ha detto l'olandese della Red Bull - Nel Q3 non sono riuscito a scaldare al meglio le gomme, abbiamo avuto qualche piccolo problema. Ci credevo davvero nella pole, il secondo posto è ottimo, ma ovviamente speravo di più".