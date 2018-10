F1 Messico, dominio Red Bull: Ricciardo beffa Verstappen per la pole

Sembrava tutto apparecchiato per la festa di Max, pronto a diventare il più giovane poleman della storia della F1 dopo aver dominato tutte le libere, ma proprio all'ultimo respiro è arrivato il sussulto d'orgoglio di Ricciardo. Dopo i ritiri, le polemiche, il dito medio mostrato alla sua monoposto a seguito del forfait di Austin, l'australiano è tornato a fare la voce grossa come non gli accadeva ormai dal GP di Monaco e si è candidato di forza a un ruolo da protagonista anche per la gara, forse l'ultima grande occasione di vittoria per lui prima del trasferimento in Renault.





In quarta fila partiranno le Renault di Hulkenberg e Sainz, in quinta le Sauber-Alfa di Leclerc e Ericsson. In sesta fila scatteranno la Force India di Ocon e la McLaren di Alonso, in settima l'altra "pantera rosa" dell'idolo di casa Perez al fianco della Toro Rosso di Hartley. In ottava la Haas di Grosjean e l'altra McLaren di Vandoorne, in nona l'altra Haas di Magnussen e la Williams di Stroll, in decima Sirotkin e il penalizzato Gasly con la seconda Toro Rosso.

Alle spalle dei "tori scatenati" (che non monopolizzavano la prima fila da oltre 5 anni), si sono piazzati, al termine di una qualifica tiratissima, con quattro piloti in poco più di due decimi. Il britannico e il tedesco hanno limato sessione dopo sessione il divario con le Red Bull, ma alla fine hanno dovuto accontentarsi. Non un gran risultato per, mentre potrà dormire sonni tranquilli, visto che. Qualifica decisamente più anonima per i rispettivi scudieri Bottas (+ 0''401) e Raikkonen (+ 0''571). I tre top team correranno con la stessa strategia:. La partenza, con il, si annuncia da brividi.