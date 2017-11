F1, McLaren: "Nel 2018 lotteremo con Mercedes e Ferrari"

5 novembre 2017

"La squadra ha lavorato molto in sede durante la stagione per lo sviluppo, ottenendo alla fine un'ottima risposta in pista, cosa che non è mai certa. Il telaio è migliorato sempre di più", ha dichiarato Brown alla rivista specializzata Autosport. Secondo i dati del Gps, ha detto ancora il tecnico, la McLaren è ormai al livello della Red Bull. "In qualche circuito un po' meglio e in qualche altro un po' peggio - ha precisato -. Loro in realtà hanno vinto due volte, ma noi siamo moderatamente ottimisti per la prossima stagione". Boullier si dice invece "certo al 100% che la McLaren sarà al livello delle migliori", anche se è conscio che le modifiche aerodinamiche che saranno introdotte, dall'halo al divieto delle t-wing, creeranno diversi problemi per l'aerodinamica che tutti dovranno affrontare, con risultati non scontati.