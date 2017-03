F1: McLaren, contatto con la Mercedes per i motori

16 marzo 2017

La notizia arrivata nel paddock è esplosa come una bomba visto che potrebbe cambiare le gerarchie del prossimo Mondiale. Dal quartier generale di Woking preferiscono non commentare ("insieme con Honda stiamo considerando le opzioni, ma non commenteremo le speculazioni dei media), ma un contatto con la Daimler c'è stato e la risposta non è stata negativa. Un'operazione, però, che ha davanti a sé parecchi scogli, alcuni che appaiono davvero insormontabili. McLaren e Honda, infatti, sono legati da un contratto a lunga scadenza dal quale non è facile uscire per diverse ragioni, soprattutto di natura economica. La casa giapponese, infatti, fornisce gratuitamente i motori e contribuisce al pagamento dei piloti e al budget del team.



In casa Honda stanno lavorando alacremente per risolvere quanto prima i problemi di affidabilità del V6 turbo. Altrimenti per Alonso si prospetta un'altra stagione da comprimario nelle retrovie. Un'eventualità che darebbe una mazzata a questa McLaren alla disperata ricerca di un main sponsor che, senza risultati, sarà ancora più complicata.