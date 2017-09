F1, Max e Jos Verstappen contro Vettel

19 settembre 2017

Max Verstappen è tornato sull'incidente al via del GP di Singapore e non ha avuto parole tenere per Sebastian Vettel. "Non ha chiesto scusa - ha dichiarato l'olandese, come riporta Autosport, parlando del ferrarista - . Ha detto qualcosa del tipo: sì, con il senno di poi le cose potevano andare in maniera diversa. Ma quel che è fatto, è fatto". Duro anche papà Jos: "Credo che Seb meritasse una penalità".

"Se si guardano le immagini, Max è in mezzo a Vettel e Raikkonen. Non poteva andare né a sinistra né a destra. Non si può colpevolizzarlo per questo", ha aggiunto. Poi rincara la dose su Vettel, a suo dire meritevone di una penalità: "Ma siccome ha già ricevuto un warning, se fosse stato penalizzato avrebbero dovuto sospenderlo per una gara, perciò hanno fatto un gioco politico e catalogato quanto avvenuto come un incidente di corsa. Non credo però sia stato giusto", ha aggiunto l'ex pilota di F1.