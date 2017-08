F1, Massa può correre a Spa

24 agosto 2017

Felipe Massa è stato autorizzato a competere nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 in programma questo fine settimana a Spa. Il pilota brasiliano della Williams non ha preso parte all'ultimo Gran Premio di Ungheria di fine di luglio a causa di vertigini accusate durante le prove. La Williams rende ora noto che il 36enne Massa ha ottenuto l'ok da parte del delegato medico della FIA dopo i test effettuati in circuitoi.

Massa si era sentito poco bene nelle libere del venerdì a Budapest e dopo aver provato a esserci nelle qualifiche alla fine era stato costretto a lasciare il volante della sua monoposto allo scozzese Paul Di Resta. "Ora mi sento bene e pronto a tornare in macchina. In Ungheria ho avvertito una sensazione strana, delle vertigini, una cosa mai provata in vita mia. Ora però sto bene e spero di poter fare ancora delle belle gare. Sono molto sereno sul mio futuro. Ora penso solo alle gare, poi vedremo cosa accadrà. E' stato strano, ma anche interessante, guardare la gara da casa. Ma preferisco stare in macchina", ha detto.