F1, Massa non sta bene: correrà Di Resta al suo posto

29 luglio 2017

Felipe Massa non prenderà parte al Gp di Ungheria e salterà anche le qualifiche. Al suo posto ci sarà il terzo pilota della Williams, Paul Di Resta . A ufficializzarlo la scuderia, dopo i persistenti problemi fisici che hanno accompagnato il brasiliano fin dalla giornata di venerdì, quando in serata era stato ricoverato in ospedale per febbre alta e mancamenti . Massa ha provato a girare durante le libere 3, interrompendole a metà.

La Williams, nell'annuciare la sostituzione di Massa con Di Resta ha ricostruito le ultime, difficili, 24 ore di Felipe Massa: "È stato visitato al centro medico e poi trasportato precauzionalmente in ospedale venerdì, dopo aver guidato con sensazioni di malessere e vertigini. Il delegato medico della FIA gli ha dato il permesso di scendere in pista sabato mattina per le FP3 ma mentre guidava si è sentito di nuovo male e ha deciso di interrompere il suo weekend di gare. La Williams supporta Felipe in questa decisione e si assicurerà vicinanza affinché recuperi per il Gp del Belgio, in programma il 27 agosto. In questo weekend al posto di Massa correrà Paul Di Resta, che guiderà nelle qualifiche e in gara".