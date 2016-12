F1, Massa non si ritira più: torna alla Williams

20 dicembre 2016

Tutto è iniziato dopo la decisione di Rosberg di uscire di scena al culmine della sua carriera. Con gli altri big Alonso e Vettel "blindati" dai rispettivi contratti, la Mercedes ha sondato altre piste, trovando aperta quella che portava a Bottas. Un pilota veloce, ma anche più malleabile e gradito a Hamilton. Senza contare che la Williams fa parte dell'orbita Mercedes, visto che monta i motori tedeschi. Per questo non è stato difficile trovare l'intesa col finnico, che verrà ratificata ufficialmente a inizio gennaio. Breve è stato anche stato il passo per arrivare a Massa, pronto a rimettersi casco e tuta per proseguire una carriera che forse non era ancora arrivata al capolinea.