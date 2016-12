F1, Maroni: "Pronti 5 milioni di euro per tenere il GP a Monza"

27 maggio 2016

Roberto Maroni ha continuato: "Siamo un po' preoccupati, perchè non facciamo noi la trattativa in corso, e ho sentito rumors di grandi manovre romane per togliere il GP a Monza e portarlo a Imola o addirittura a Roma. Noi ci siamo impegnati come Regione e abbiamo fatto oggi una delibera per dire a Aci, che fa la trattativa, che c'è la disponibilità a contribuire per l'importo che manca a condizione di entrare nel capitale di Sias". Oltre ai 7 milioni di euro per 10 anni, che la Regione Lombardia già concede, saranno dunque conferiti anche i 5 milioni richiesti dall'Aci.



La trattativa con Bernie Eccleston, presidente della FOA e cioè la società che gestisce la Formula 1, dovrà essere conclusa entro il 23 di giugno quando si decideranno i calendari per la prossima stagione automobilistica.