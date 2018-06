F1, Marchionne: "Vettel? Se è contento, in Ferrari quanto vuole"

25 maggio 2017

Sergio Marchionne non ha dubbi sul futuro in rosso di Sebastian Vettel: "Se è contento delle prestazioni della sua monoposto può rimanere in Ferrari quanto tempo vuole - ha detto il presidente e amministratore delegato del Cavallino - Il discorso è già stato affrontato l'anno scorso, quando Seb era nervoso perché la macchina non c'era. Noi cerchiamo di dargli una vettura che vada bene per lui, poi la scelta è soltanto sua".

Il contratto di Vettel è in scadenza alla fine del 2017 e nei mesi scorsi si era parlato di un possibile accordo tra il tedesco e la Mercedes in vista della prossima stagione. In realtà, come ha sottolineato lo stesso Marchionne, tutto dipende esclusivamente dalle prestazioni della Ferrari: una Rossa affidabile e vincente come quella che si è vista in questo inizio di stagione non può che facilitare la strada verso il rinnovo.