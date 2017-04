F1, Marchionne: "Verstappen alla Ferrari? E' ancora giovane"

14 aprile 2017

La stoccata a Raikkonen, ha aperto la caccia al prossimo compagno di Vettel alla Ferrari, ma Sergio Marchionne per ora mette le mani avanti. "Verstappen? E' giovane e ha tutta la vita davanti a lui, la Ferrari esiste da 70 anni. Ora è impegnato con altri, si sta formando, questo è il modo migliore per descrivere Verstappen", ha detto il presidente a chi gli chiedeva della possibilità che il talento della Red Bull arrivi un giorno al Cavallino.

Durante l'assemblea dei soci ad Amsterdam, poi, Marchionne ha fatto il punto sulla situazione della F1 dopo il passaggio di proprietà: "Il cambiamento di proprietà della F1 non è stato facile, ma crediamo sia stata corretta. Dobbiamo dare a John Malone e al suo team la possibilità di crescere. Ora stiamo guardando le possibilità di un coinvolgimento finanziario nella joint venture". Poi i complimenti alla squadra: "Adesso c'è un gruppo di ragazzi, questa macchina appartiene a loro. Sono giovani sbarbati, non sono queste superstar inglesi. Sono fiero di loro, hanno fatto un grandissimo lavoro: la macchina c'è adesso ed è sviluppabile nel corso del campionato". Marchionne ha citato in particolare l'importanza di fare bene al Gp di Monza: "Monza è particolarmente importante per noi, festeggiamo il 70° compleanno a casa".