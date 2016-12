F1, Marchionne: "Un solo obiettivo: il titolo alla Ferrari"

17 marzo 2016

Mentre la squadra è dall'altra parte del mondo per la prima gara della stagione, Sergio Marchionne carica la Ferrari dall'Italia. "Vi posso garantire che faremo tutto il possibile per rispettare la nostra storia di team più vincente nella F1. Abbiamo un unico vero obiettivo davanti a noi: riportare il titolo a Maranello. Non so quando succederà, ma voglio assicurarvi che noi ci proveremo da subito", ha detto il presidente del Cavallino.