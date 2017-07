F1, Marchionne torna su Vettel a Baku: "Una cosa da evitare"

9 luglio 2017

Marchionne ha poi analizzato la gara di Baku e si è soffermato sulla penalità inflitta al pilota della sua scuderia: "Parlano tutti di questi famosi dieci secondi di penalità, ma in effetti sono stati molti di più: tra l'ingresso e l'uscita è stato circa trenta secondi nella corsia dei box, questo ha avuto un impatto enorme. Non è stata una gara facile, non dimenticate che abbiamo perso la seconda macchina alla seconda curva, in una maniera non molto corretta per altro. Non voglio rientrare nel discorso chi si è comportato bene e chi no, ma sicuramente è stata una gara complessa. Come ha detto anche Maurizio (Arrivabene, ndr) sembrava più il Colosseo che la Formula 1. Ora comunque chiudiamo il capitolo e andiamo avanti".