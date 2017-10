F1, Marchionne: "Non credo alla sfortuna, ora non perdiamo la fiducia"

9 ottobre 2017

Nonostante il disastro di Suzuka, Sergio Marchionne chiede alla Ferrari di non mollare nella rincorsa, quasi impossibile, a Hamilton e non si attacca alla malasorte. "Non parlo di sfortuna perché non ci credo, sono cose che succedono a tutti noi specialmente in gara. La cosa importante è non perdere la fiducia che ci ha portato fin qui", ha detto l'ad di Maranello a Class-Cnbc.