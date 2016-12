F1, Marchionne: "Niente motori alla Red Bull perché voglio vincere con la Ferrari"

31 dicembre 2015

La Ferrari ha deciso di non fornire i suoi motori alla Red Bull, è noto da tempo, ma Sergio Marchionne ha voluto spiegare perché. "Abbiamo dovuto superare alcune incertezze per la nostra struttura e colmare il gap tecnologico. Fornire una power unit a una squadra che ha un design tecnico del telaio competitivo avrebbe potuto essere pericoloso per la Ferrari. Il mio impegno è quello di sostenere e proteggere la Ferrari", ha detto il presidente.