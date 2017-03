F1, Marchionne: "La Ferrari torni imbattibile come con Schumacher"

7 marzo 2017

"Se non vinciamo il Mondiale di F1 sarebbe il decimo anno, finirà questo periodo. Non possiamo continuare a farci rompere il muso". Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, chiama la riscossa: "Dobbiamo tornare a essere imbattibili come quando c'era Schumacher. Ci stiamo lavorando". Le speranze sono nella nuova SF70H: "E' affidabile e credibile. Abbiamo girato più delle altre e fatto passi avanti enormi".