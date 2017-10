F1, Marchionne: "In griglia a Sepang figura da tirarsi i capelli"

2 ottobre 2017

"Il fatto che a Sepang le due Ferrari potevano battere tutti quanti è un fatto indiscusso e il fatto che lo potevano fare a Singapore è a sua volta indiscusso", ha aggiunto. Ma perché tutti questi problemi nel momento cloub della stagione? "l fatto che abbiamo avuto problemi tecnici con i motopropulsori ha a che fare con due cose: la prima è che si tratta di una squadra molto giovane, e sta ancora imparando come gestire le cose. La seconda, che ci siamo resi conto sulla qualità della componentistica, che quel tipo di stampo che veniva usato non è al livello necessario per poter proteggere la vettura in gara. E' quasi una botta di ....", ha concluso scherzando Marchionne.