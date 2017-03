F1, Marchionne: "Ferrari, era ora"

26 marzo 2017

La vittoria di Vettel ha regalato una bella sveglia anche al presidente della Ferrari, Sergio Marchionne . "Era ora. Sono contento per la squadra e i nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Era da circa un anno e mezzo che aspettavano questa vittoria. E' stata un'emozione sentire nuovamente suonare l'inno italiano. Sebastian ha fatto una grande gara e sono sicuro che Kimi sarà presto lì a lottare con il compagno", ha detto.

"E' naturalmente un successo da condividere con tutta la squadra, sia in pista sia a Maranello, perché solo il lavoro di gruppo permette di raggiungere traguardi importanti. Congratulazioni anche ad Antonio (Giovinazzi, ndr) per il suo debutto in Formula 1. Adesso però la cosa fondamentale è ricordarci che questo non è il punto di arrivo ma solo il primo passo di un lungo cammino che deve vederci tutti impegnati a migliorare ogni giorno", ha aggiunto.