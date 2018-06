F1, Marchionne esulta: "Questa è la vera Ferrari"

28 maggio 2017

Il numero 1 del Cavallino esalta il lavoro dell'intero team: "Complimenti ai piloti e, ancora una volta, a tutta la squadra, quella in pista e quella che ha lavorato sodo e continua a lavorare giorno dopo giorno a Maranello". Marchionne si gode un successo speciale: "Non solo una vittoria ma una doppietta in un Gran Premio di grande tradizione come questo di Monaco, dove la Ferrari aveva vinto l’ultima volta nel 2001, anche allora con una doppietta, di Schumacher e Barrichello".