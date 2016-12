F1, Marchionne difende Arrivabene: "Esonero? Cavolate"

15 maggio 2016

Maurizio Arrivabene può stare tranquillo, parola di Sergio Marchionne. "Il suo esonero? Sono grandissime cavolate, ma di una misura straordinaria. E mi da fastidio perché si tratta di voci che non hanno alcuna base e creano solo confusione in un'industria che è già estremamente competitiva e non abbiamo bisogno di questo", ha detto il presidente del Cavallino e ad di Fca parlando del futuro del team principal di Maranello.