F1, Marchionne decreta la pace Ferrari-Liberty Media: "Continueremo a correre" Le parole dell'ad: "Passi avanti con Liberty Media. La nostra macchina è fenomenale, troppa sfortuna nei primi GP"

3 maggio 2018

La pace tra Ferrari e Liberty Media la sancisce Sergio Marchionne: "Quello che dovete tenere in mente è che la Ferrari continuerà a correre, è nel nostro sangue. Continueremo a mostrare le nostre capacità". Un concetto chiaro: "Abbiamo elementi a sufficienza per discutere.

Arriveremo a una conclusione entro la fine dell'anno". Poi un giudizio sulla Ferrari di questa stagione: "L'auto è in condizioni fenomenali, è la più promettente da quando sono qui".

MARCHIONNE, PACE CON LIBERTY MEDIA: "CORREREMO ANCORA" Le parole di Sergio Marchionne non lasciano spazi a dubbi: "Quello che dovete tenere in mente è che la Ferrari continuerà a correre". Parlando delle discussioni in atto con Liberty Media, ha sottolineato: "Sono incoraggiato dal cambio di atteggiamento osservato nella controparte. L'indicazione principale è che non si può rinunciare allo sviluppo dei motori", ha sottolineato il manager, riconoscendo che "abbiamo basi a sufficienza per cercare di discutere" e che "porteremo questo tema a conclusione entro la fine quest'anno".

"FERRARI IN CONDIZIONE FENOMENALE" Marchionne ha anche tirato le somme dell'avvio di stagione della Ferrari nel Mondiale di F1: "La vettura Ferrari di quest'anno in Formula 1 è in una condizione fenomenale. Fino ad oggi siamo anche stati sfortunati. È la vettura più promettente da quando sono qui. È ancora più incoraggiante l'impegno di entrambi i nostri piloti. Ci sono ancora sviluppi in corso che si vedranno più avanti nella stagione. È importante che Ferrari torni vincitrice in Formula 1".



