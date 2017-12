F1, Marchionne: "L'Alfa Romeo torna dove ha fatto leggenda"

2 dicembre 2017

Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. Sergio Marchionne ha parlato del futuro di questi tre marchi nel mondo delle corse. L'ad di Fca ha esordito con il ritorno del Biscione in F1 "che è importante per tutto il Paese e un momento storico", mentre il Cavallino potrebbe lasciare il circus per via dei regolamenti futuri: "La minaccia è seria". La case del tridente, invece, potrebbe abbracciare la Formula E: "Ci stiamo pensando".

In Formula 1 l'anno prossimo ci saranno sia la Ferrari che l'Alfa Romeo con Sauber: "Se arriva l'imbarazzo ben venga. Per il momento penso che tiferà per la Ferrari. Poi vediamo che fa l'Alfa Sauber".



Continua il braccio di ferro con Liberty Media: "Il dialogo è cominciato e continua a evolversi. Abbiamo tempo fino al 2020 per trovare una soluzione che sia di beneficio alla Ferrari. La minaccia di far uscire la Ferrari dalla F1 è seria. L'accordo di Alfa Romeo con Sauber scade nel 2020-2021, quando Ferrari potrebbe uscire. Dobbiamo trovare una soluzione per il bene dello sport ma dobbiamo essere chiari su cosa non si può mollare".



L'orgoglio di Sergio Marchionne alla presentanzione del ritorno in Formula 1 dell'Alfa Romeo: "Da quando ci siamo impegnati nella ricostruzione del marchio siamo sempre stati convinti che dovesse riconquistare un ruolo nelle corse dove si è fatta la leggenda. Ridiamo ad Alfa Romeo, un marchio premium simbolo dello spirito creativo del Paese, il palcoscenico che le spetta. Un momento speciale anche per il nostro Paese".



In futuro la Maserati potrebbe entrare in Formula E: "Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora preso alcuna decisione", ha detto l'amministratore delegato di Fca ai giornalisti.