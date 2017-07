F1, lo Shield debutta a Silverstone con Vettel

13 luglio 2017

Novità a Silverstone. Sebastian Vettel sarà il primo pilota a sperimentare lo Shield, il nuovo sistema di protezione del pilota dopo che Halo è stato bocciato. La Ferrari ha già montato la nuova protezione, sviluppata dall'azienda italiana Isoclima, che è praticamente un parabrezza. Il tedesco, interpellato sull'argomento, si è limitato a dire: "Lo proverò, vedremo per quanto tempo. L'ho visto sul computer, ma non l'ho ancora visto dal vivo. Ovviamente poi dipenderà da come mi troverò in pista".