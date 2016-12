F1, libere 3 GP Spagna: Rosberg davanti a Hamilton e Vettel

14 maggio 2016

Nico Rosberg davanti anche nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna. Al Montmelò il tedesco della Mercedes, con il tempo di 1:23.078, ha regolato di +0.126 il compagno Lewis Hamilton. Buonissime indicazioni da Vettel che ha portato la sua Ferrari in terza piazza a soli +0.146 di distacco. Da applausi la quarta posizione di Verstappen (Red Bull) davanti a Ricciardo. Sesta posizione per l'altra rossa di Raikkonen.

La Ferrari ha confermato anche nelle libere 3 il grande passo in avanti: le Mercedes sono davvero vicine, almeno per Sebastian Vettel che nella simulazione di qualifica si è fermato a poco più di un decimo dal limite fissato da Rosberg. L'obiettivo è quello di centrare almeno la prima fila. Raikkonen, invece, è stato frenato dal traffico e si è dovuto accontentare della sesta posizione. Il finlandese ha chiuso dietro alle sorprendenti Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Decimo tempo per Alonso che sogna la Q3 con la sua McLaren-Honda.